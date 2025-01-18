В Запорожье российская атака разрушила собор УПЦ МП, там обвалился потолок. Фото и видео

Российский удар по Запорожью 18 января повредил Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. Это произошло за день до Крещения по юлианскому календарю.

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Во время атаки в храме было два человека. Они не пострадали, сообщил протоиерей Константин Костюкович региональному информационному агентству "Мелитополь".

Внутри собора значительные разрушения – там обвалился потолок.

"Наш дежурный был, который круглосуточно находится, и одна женщина-прихожанка, которая рано всегда приходит. Он ее впустил, и когда они зашли, произошел взрыв. Никто не пострадал, слава богу, но то что наделал этот взрыв вы сами видите", – сказал священнослужитель.

Напомним, что в Запорожье был поражен объект инфраструктуры, также зацепило жилые дома. В результате атаки РФ пострадали 10 человек, судьба трех – неизвестна.

В ЗОВА уточнили: у потерпевших диагностированы осколочные ранения, резаные раны, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

"Женщина в тяжелом состоянии и мужчина с резаными ранами, состояние которого медики оценивают как средней тяжести, остаются под наблюдением врачей. Восемь человек будут получать лечение амбулаторно", – рассказали в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский после последних российских обстрелов напомнил о необходимости давления на всех, кто помогает государству-агрессору России вести войну. Это возможно "только в единстве со всем миром".

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