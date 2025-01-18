'Все, кто помогает России, должны быть под давлением': Зеленский отреагировал на атаки по Киеву и Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский после последних российских обстрелов напомнил о необходимости давления на Россию и на всех, кто помогает государству-агрессору вести войну. Это возможно "только в единстве со всем миром".

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Об этом президент заявил в Telegram, поделившись видео последствий обстрелов Киева и Запорожья. Эти города российская армия атаковала утром в субботу, 18 января.

В столице было падение обломков баллистических ракет РФ. Известно о четырех погибших и троих раненых.

"Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, ​​магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", – написал Зеленский.

В Запорожье, по предварительной информации, пострадали десять граждан. Другие люди могут быть под завалами.

"Разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор", – сообщил глава государства по состоянию на 11:20.

"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем это сделать только в единстве со всем миром", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В Киеве падение обломков и пожар произошли в Шевченковском районе. Там повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра и магазина, автомобили, трубопровод водоснабжения. Также обломки упали в Деснянском и Голосеевском районах (в последнем, по предварительным данным, без возгорания).

– В Запорожье был поражен объект инфраструктуры. Также зацепило жилые дома.

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