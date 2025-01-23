'Поддержка Украины – это спасение жизни': Зеленский отреагировал на удар РФ по Запорожью и призвал Запад к действиям. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский террористический акт в Запорожье. Глава государства отметил, что враг целенаправленно атаковал ракетами и дронами жилые кварталы.

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Президент в очередной раз подчеркнул, что для борьбы с РФ нужно больше санкций и систем противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По слова президента, вследствие ночного обстрела один человек погиб, еще 26 получили ранения, в том числе двухмесячный ребенок. Также Зеленский подчеркнул, что враг повторно атаковал место обстрела, когда спасатели ликвидировали последствия теракта.

"Ночью российская армия обстреляла ракетами и дронами Запорожье. Это были удары по жилым кварталам и инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем человеке в результате этого террора. 26 человек пострадали, в том числе двухмесячный ребенок. Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям", – сообщил президент.

Глава государства заявил, что ежедневный российский террор против украинцев заслуживает все большее давление на террористов. Зеленский подчеркнул, что в отношении РФ необходимо вводить больше санкций, а Украине – предоставлять больше систем ПВО.

"Повседневный террор России против Украины заслуживает все большее давление на террориста. Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и громад и оружия для наших воинов на фронте. Поддержка Украины – это то, что спасает жизнь, и то, что не может ждать", – отметил гарант.

Напомним, российские оккупационные войска ударили по городу Запорожье утром, около 04:00, баллистикой. Враг нанес четыре ракетных удара. В частности, агрессор повторно попал по энергообъекту, который накануне вечером был атакован дронами.

Как писал OBOZ.UA, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью "Шахедами". В одном из районов вспыхнул пожар. По предварительным данным, для нового обстрела города террористические войска использовали баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

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