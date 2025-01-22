Силы обороны отразили воздушную атаку России: уничтожены 65 вражеских дронов, 30 – не достигли целей

В ночь на 22 января российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Украинские воины уничтожили 65 вражеских дронов из 99-ти запущенных россиянами.

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Еще 30 БпЛА не достигли целей. О результатах боя в украинском небе рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушная атака, которая продолжалась всю ночь против 22 января, вражеские войска начали около 19:00 накануне, 21 января.

В общей сложности на этот раз враг запустил по украинским городам и селам 99 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из районов российских городов Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 65-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", – сообщили в Воздушные силы.

Там также добавили, что в результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

Только над Сумщиной за прошедшую ночь украинские воины сбили 14 ударных дронов врага. В общей сложности с начала года, по подсчетам Сумской ОВА, количество приземленных над регионом "Шахедов" составило 205.

Один "Шахед" также уничтожен над Днепропетровщиной, заявил глава местной ОВА Сергей Лысак.

Над Хмельницкой областью в течение ночи сбиты три ударных БпЛА, отметил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. По его словам, места падения обломков по состоянию на 07:45 устанавливались, а обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало.

Есть сбитые ночью цели и в Киевской области.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушено здание и еще 4 повреждены. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады, повреждены кровли. В другом населенном пункте повреждена линия электросетей. На сейчас ликвидировано", – отметил врио начальника Киевской ОВА Николай Калашник.

В Николаевской области ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены девять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате падения обломков произошло шесть пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями. Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была произведена эвакуация 200 человек. . Кроме того, взрывной волной повреждены окна квартир в восьми многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях.

"В результате обстрелов пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу и 59-летний мужчина, которому помощь оказали на месте. По состоянию на утро женщина находится в тяжелом состоянии", – добавил чиновник.

Напомним, накануне оккупанты нанесли удар по Днепру и области. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, пострадали три работника УЗ, повреждения получили и почти 70 жилых домов в Синельниковском районе. А в Днепре было частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение.

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