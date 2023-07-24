Украинки нашли способ выманивать у российских окупантов информацию в сети – The Times

Украинские девушки также всеми силами пытаются помочь ВСУ. Так, они придумали новый способ – украинки с помощью сайтов знакомств находят российских солдат и узнают разведывательные данные.

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Об этом сообщает издание The Times. В переписке солдаты ВС РФ выдают все: личные документы, номера воинских частей и местонахождение.

Источник сообщает, что смекалистые украинки помогают достать секретные данные, а после передают их в ВСУ.

В частности, военнослужащие РФ иногда показывают свой военный билет, раскрывают номер части или выдают свое местоположение, прислав видео с местностью, где солдат едет или поет.

Эта информация помогает украинским военный корректировать удары по расположению врага или построить план наступления.

Напомним, что с 30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Теперь в приложении нельзя пользоваться его основным функционалом – "свайпать" анкеты людей. Кроме того, Tinder исчез из магазинов Play Market и App Store в РФ. Тем временем в России уже придумали "замену".

Как сообщал OBOZREVATEL, Российские спецслужбы используют сервис знакомств Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Путем построения отношений с влиятельными лицами шпионки надеются получить нужную им информацию.