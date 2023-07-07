У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру.

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Здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Водночас пріоритет України – життя наших воїнів. У такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни.

Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль Президента та Уряду.

І щоб не забувати: росія – Карфаген сучасності і буде зруйнована!