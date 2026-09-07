Украинская компания вошла в число победителей важного конкурса НАТО: какое решение она предложила

Украинская компания заняла третье место в конкурсе НАТО Persistent Airfield Denial, посвященном поиску технологий для длительной блокировки аэродрома противника. Украинские разработчики представили модуль искусственного интеллекта для наведения на цель, который должен повысить автономность и точность систем поражения.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В целом победителями стали команды из Чехии, Польши и Украины, а сам конкурс провели Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Украинский боевой опыт помог оценить технологии

Целью Persistent Airfield Denial был поиск решений, способных в течение длительного времени ограничивать использование противником аэродромной инфраструктуры и авиации. Особое внимание уделялось автономности технологий, возможности их масштабирования, устойчивости к средствам РЭБ и работе в условиях ограниченного доступа к навигации и связи.

Одной из особенностей конкурса стало использование украинского боевого опыта при оценке предложенных разработок. Эксперты учли новизну технологий и возможность их применения в современной боевой обстановке.

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Какие решения представили победители

Первое место заняла чешская команда LPP Holding. Она представила решение дальнего действия, рассчитанное на работу с минимальной зависимостью от внешнего управления.

Второе место заняли инноваторы из Польши, которые предложили комплексное решение для заранее спланированного поражения элементов аэродромной инфраструктуры противника.

Третье место заняли украинские разработчики с модулем искусственного интеллекта для наведения на цель. По замыслу авторов, технология должна повышать автономность и точность систем поражения.

В конкурсе приняли участие более 60 команд

Всего организаторы получили более 60 заявок. В финал конкурса в Варшаве вышли девять команд, которые представили свои технологические решения.

К оценке украинских работ присоединились представители ВСУ и Министерства обороны, в частности Командование Воздушных Сил, Сил беспилотных систем, подразделения Национальной гвардии Украины "Омега" и других формирований Сил обороны.

Со стороны НАТО работы финалистов оценивали представители командований Альянса и Акселератора оборонных инноваций NATO DIANA. Следующим этапом должны стать тестирование и боевая апробация предложенных решений для оценки их эффективности и возможности дальнейшего масштабирования.

Напомним, в августе 2026 года канадский вице-адмирал Марк Норман назвал Украину мировым лидером во внедрении боевых инноваций. Он отметил, что другим странам есть чему поучиться у украинских военных.

Как писал OBOZ.UA, российско-украинская война стала фактором стремительного развития военных технологий, поскольку обе стороны пытаются как можно быстрее создавать и внедрять новые решения на поле боя. В то же время, по оценкам представителей НАТО, у Украины больше шансов победить в этой технологической гонке.

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