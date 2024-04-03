'Украинская отрасль БПЛА развивается динамично': в ГУР раскрыли новые детали удара по объектам в Татарстане

Украина поразила вражеские объекты в Татарстане в более чем 1000 км от украинской границы без применения оружия иностранного производства. Чем именно были атакованы НПЗ в Нижнекамске и цех по сбору "Шахедов" в Елабуге, в военной разведке не раскрывают, однако многозначительно отмечают, что отрасль БПЛА в Украине "развивается очень динамично".

Также продолжается перманентная работа по усовершенствованию уже разработанных украинских вооружений. Подробности рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

Он отказался отвечать на вопрос, действительно ли за атаками 2 апреля на вражеские объекты в Татарстане стоит ГУР. Но успокоил западных партнеров Украины: их вооружения в этих атаках не применялись.

"Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и хлопок на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", – заверил Юсов.

Не стал он вдаваться также в детали относительно того, что именно могло пролететь более 1000 км, чтобы поразить НПЗ и завод по сбору дронов-камикадзе, ограничившись многозначительным намеком.

"Украинская отрасль производства беспилотных летальных аппаратов развивается, и развивается очень динамично, это факт. Этого не стоит скрывать. Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там применяются", – сказал Юсов.

Однако, считает он, когда придет время, ответы на этот вопрос будут обнародованы.

"Когда будет возможность, мы это все сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5, то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока что дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности", – отметил представитель ГУР.

При этом Юсов не только подтвердил, что в Елабуге было поражено производство, где собирали иранские дроны-камикадзе, но и отметил, что соседнее здание, с фотографиями которого вторые сутки носятся россияне, повредило российское ПВО.

"Речь идет, в частности, о предприятии по сборке "шахедов" и так называемых "гераней". И, собственно, цели были поражены. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов была следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят", – заявил Юсов.

Напомним, утром 2 апреля российские СМИ сообщили, что в российском Татарстане прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По информации пропагандистов, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. В 2022 году был пятым в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 млн тонн нефти в год.

Также под ударом оказалось предприятие в экономической зоне "Алабуга", где собирали иранские ударные дроны с 2023 года. Сначала для уборки использовались иранские комплектующие, постепенно россияне планировали выйти на "закрытый цикл". Работать на предприятие местных, а также выходцев из Центральной Азии привлекали сравнительно высокими зарплатами: так, минимальное предложение "Алабуги" более чем в 2,5 раза превышало среднюю зарплату, например, в Узбекистане. Также там активно эксплуатировали студентов, в том числе и несовершеннолетних.

Местные власти об этом ударе заявили как об "атаке на общежитие".

Сообщалось также о пострадавших.

По версии россиян, НПЗ в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, разработанный компанией Ukrjet. Утверждают, что он переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев БПЛА составляет 4,6 метра. При этом максимальную дальность полета дрона россияне указывают до 800 км, в то время как минимальное расстояние от границы Украины до Елабуги составляет более 1100 км, а до Нижнекамска – превышает 1200 км.