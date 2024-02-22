Украинская САУ 'Богдана' демонстрирует высокую боевую эффективность на фронте: Генштаб показал кадры работы

Новые виды вооружения, выпущенные украинскими оборонными предприятиями в условиях войны и постоянных обстрелов, демонстрируют свою эффективность на поле боя. Одной из них стала самоходная гаубица калибра 155 мм под названием 2С22 "Богдана".

Кадры работы показали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Основные характеристики гаубицы "Богдана" делают ее очень эффективным оружием на поле боя.

Калибр 155 мм и быстрострельность 5 выстрелов в минуту позволяют быстро и точно наносить удары по вражеским позициям, а автоматическая система зарядки упрощает процесс обслуживания гаубицы.

Возимый боекомплект, состоящий из 20 снарядов, позволяет быстро реагировать на изменение ситуации на поле боя и интенсивную огневую поддержку для своих военных подразделений.

Гаубица "Богдана" способна вести огонь на расстояние до 60 км, обеспечивая высокую точность и поражение целей.

Экипаж гаубицы состоит из 5 человек. Украинская самоходная гаубица "Богдана" уже зарекомендовала себя надежным и эффективным образцом военной техники.

"Работаем вместе до Победы! В Единстве – Сила!" – отметили в Генштабе.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают оккупантов из российской армии с помощью самоходной артиллерийской установки "Богдана". На одном из направлений на фронте удалось ликвидировать группу русских военных.

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