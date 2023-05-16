Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский миномет 'Тюльпан': яркое видео

Украинские артиллеристы ликвидировали в Херсонской области редкую технику российских оккупантов. Речь идет о самоходном миномете 2С4 "Тюльпан" советской разработки, калибр которого 240 мм.

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Точным выстрелом превратили в металлолом редкого "зверя" оккупантов бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Бойцы опубликовали в Facebook соответствующее видео.

Украинские военные обнаружили позицию российского самоходного миномета "Тюльпан" на левом берегу Херсона. Он обстреливал мирные населенные пункты.

Как видно из кадров, вражеский "Тюльпан" пытался убежать от "глаз" украинской "арты". Но наши "боги войны" имеют острое зрение и высокоточным выстрелом сожгли вражескую технику вместе с оккупантами.

Следует отметить, что украинские артиллеристы вели огонь на большом расстоянии с правого берега Днепра.

Они не назвали тип вооружения, которым нанесли поражение. Однако прямое попадание в российскую установку с первого выстрела свидетельствует, что украинский расчет, вероятно, применял высокоточные корректируемые артиллерийские боеприпасы.

Это уже, по меньшей мере, второй российский "Тюльпан", которого украинские бойцы уничтожили в этом месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого также "демилитаризовали" самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

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