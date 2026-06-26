Украинские атаки на НПЗ стали ударом для Кремля: в ISW оценили последствия для экономики

Украинские удары по российским НПЗ усугубляют проблемы, от которых уже страдает экономика государства-агрессора. Цены на бензин в России растут, а дефицит топлива распространился почти на все субъекты РФ, от него страдают и жители оккупированных территорий Украины.

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Эта ситуация привела к ускорению инфляции и усложнила для российского ЦБ задачу по удержанию российской экономики на плаву. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики отметили, что нанесение Украиной ударов по российским НПЗ в рамках продолжающейся кампании deep strike усиливает общее инфляционное давление на Россию и затрудняет усилия Кремля по проведению экспансионистской монетарной политики.

24 июня издание Bloomberg сообщило со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России, что цены на российский бензин выросли на 3% до 0,95 доллара США за литр в период с 16 по 22 июня. Это – самый значительный недельный рост как минимум за 20 лет.

Главные истории дня

Bloomberg сообщал, что украинские удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам заставили россиян в панике скупать топливо, что привело к дефициту и росту цен.

Источник издания сообщил Bloomberg, что производство российского бензина упало на 15% с июня 2025 года и на 9% с мая 2026 года, вероятно, из-за усиления украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Российское оппозиционное издание "Верстка" 25 июня сообщило, что широкомасштабный дефицит топлива затронул все субъекты Российской Федерации (регионы), кроме Ингушетии, Чечни, Калмыкии, Чукотки и Ненецкого автономного округа.

А вот подорожание топлива коснулось всех.

Bloomberg сообщил, что инфляционный эффект от роста цен на бензин распространяется на другие сектора из-за роста затрат на производство и транспортировку.

А агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства экономики России сообщило, что общая годовая инфляция выросла с 5,3% до 5,8% в июне 2026 года.

"Инфляционное давление в экономике в целом может помешать дальнейшему снижению ключевой процентной ставки Центральным банком России. Центральный банк России снижал ключевую процентную ставку девять раз с июня 2025 года с 21% до 14,25%, поскольку Россия пыталась увеличить капитал, доступный для российской оборонно-промышленной базы ( ОПРБ), и сохранить видимость внутренней экономической стабильности", – отметили в ISW

Глава ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина 19 июня признала, что резкий рост внутренних цен на бензин повлиял на уровень инфляции в июне и может повысить инфляционные ожидания, что означает, что Центральному банку, возможно, придёется изменить свои расчеты относительно ключевой процентной ставки, если удары Украины по российской энергетической инфраструктуре и инфляция сохранятся.

"Кремль оказал значительное давление на Центральный банк России и подорвал его независимость, чтобы снизить ключевую процентную ставку с целью дальнейшего расширения доступности капитала для оборонной промышленности, несмотря на экспансионистскую фискальную политику и дефицит бензина, усугубляющий российскую инфляцию", — отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что экономические последствия дефицита бензина в России, вероятно, также продлятся гораздо дольше, чем сам физический дефицит топлива (если Россия сможет решить эту проблему).

Дефицит российского бензина начался в мае 2026 года и уже распространился на большинство регионов России, что привело к росту инфляции за считанные недели. И Силы обороны, очевидно, будут продолжать усиливать ударную кампанию против российской нефтяной инфраструктуры, усугубляя дефицит и усиливая инфляционное давление по всей России.

"Рост инфляционного давления из-за кризиса поставок российского бензина может усилить сопротивление Центрального банка снижению ключевой процентной ставки, что затруднит стремление Кремля к экспансионистской денежно-кредитной политике и создаст административную напряженность", — резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, разведка фиксирует ежедневное ухудшение положения оккупантов в Крыму. На полуострове набирает обороты топливный и логистический кризис, затронувший оккупантов и далеко за пределами Крыма.

Также мы сообщали, что в России и на оккупированных территориях набирает обороты топливный кризис. Из-за дефицита и километровых очередей на АЗС россияне впадают в истерику.

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