"Где бензин?" В России и на оккупированных территориях набирает обороты топливный кризис: россияне в истерике из-за дефицита и очередей. Фото и видео

Россию стремительно охватывает топливный коллапс, который распространяется на остальные регионы государства-террориста. Нехватка бензина дошла даже до Забайкалья.

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Кадры публикуют в соцсетях очевидцы таких событий. Как сообщается, топливный кризис охватил также и территории ОРДЛО.

Топливный кризис

Острая ситуация с автотопливом уже ощущается на Алтае, в Чите и Иркутске. В то же время цены на дизельное топливо продолжают стремительно расти в Челябинской, Московской, Ростовской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае и временно оккупированном Крыму.

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В ОРДЛО топлива тоже нет. По сообщению партизан из подпольного движения "Маріуполь. Спротив", автозаправки во временно оккупированном Донецке полностью опустели.

В России тоже фактически полупустые АЗС. Водителям в отдельных регионах приходится стоять в очередях очень долго, уже активизируются спекулянты-перекупщики, а кое-где, в частности в Стерлитамаке, прямо на АЗС скапливаются груды брошенных машин.

В то же время у граждан государства-террориста начинается истерика из-за километровых очередей.

"Где бензин? Мы в а**е, цены как в Турции", – сетуют россияне.

Напомним, на территории временно оккупированного Крыма россияне пожаловались на дефицит топлива, продуктов и проблемы со светом. В ряде супермаркетов с полок исчезли сахар, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости, а в некоторых городах и других населенных пунктах массово закрываются кафе и рестораны.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с топливом на полуострове остается критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях перед АЗС, надеясь приобрести хотя бы несколько литров бензина. При этом даже многочасовое ожидание уже не гарантирует заправку автомобиля, а оккупационная администрация даже перестала давать обещания и не знает, когда появится топливо.

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