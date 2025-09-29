Украинские атаки по РФ стали эффективнее, НАТО перенимает этот опыт – СМИ

Украина значительно усилила свои возможности для контрударов по военным целям в тылу страны-агрессора РФ. Странам НАТО есть чему поучиться, и они используют "всю собранную информацию для собственного развития".

Об этом заявил немецкий генерал-майор Майк Келлер, координатор поддержки Украины при НАТО, в интервью агентству DPA. Материал, опубликованный в воскресенье, 28 сентября, цитирует Deutsche Welle.

Североатлантический альянс учится у Сил обороны Украины

"Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности – это персонал, техника и подготовка", – отметил военный.

Лучшим примером он назвал технологии производства и опыт применения БПЛА. "В этой сфере Украине мало кто может что-то показать. Мы говорим не только о боевом эффекте дронов, но и о том, как изменилась сама война. И мы этому учимся", – заявил Келлер.

Помимо ударных дронов, украинские воины активно применяют роботизированные комплексы для логистики и эвакуации раненых. Операции в море проводят надводные беспилотники. Немецкая промышленность может перенимать технические решения, а Бундесвер и другие страны НАТО – организационные подходы и доктрину.

"Основная задача – это координация поддержки Украины. Но мы были бы глупцами, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития", – признал Келлер.

"Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию", – добавил он.

Генерал-майор подчеркнул, что Бундесвер уже закупает барражирующие боеприпасы, а также планирует внедрить новые системы противодействия БПЛА. Важно, чтобы на каждом уровне – взвод, рота, батальон, бригада и выше – были собственные дроновые возможности.

Фронт статичный, а Путин понимает только силу

"Сейчас мы видим статичную линию фронта. Зона примерно в 20 километров до и за линией фронта фактически контролируется дронами. Это привело к тому, что танк в нынешней фазе боев потерял прежнее значение", – констатировал Келлер.

Обе стороны сейчас используют небольшие группы для своих операций, часто применяя легкую технику, такую как мотоциклы и квадроциклы. Однако ситуация может вновь измениться.

"Все, что мы даем Украине для поддержки, в конечном итоге помогает и НАТО. Но не все может только наращиваться, поскольку мы должны учитывать и то, что Россия будет проверять нас на прочность. Это уже видно в Польше и Эстонии. Здесь важно сохранять способность к сдерживанию – а достичь этого можно лишь обладая собственными дополнительными возможностями", – считает Келлер.

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин знает только один "язык". "Мы убедились за эти годы: когда дело доходит до реального испытания, Путин понимает только силу", – подытожил генерал-майор.

