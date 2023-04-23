Украинские авиаторы передали привет с неба в солнечный боевой день: вдохновляющее видео

Украинские пилоты стоят на страже неба над Украиной и в будни, и в выходные. Авиаторы 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко опубликовали мотивирующее видео. Оно зафиксировало привычное для них начало боевого дня.

Видео дня

Пока украинцы могут отдохнуть, их покой хранят украинские воины. Кадры, на которых украинские вертолеты летят на восток, чтобы дать бой российским оккупантам, показали на странице бригады в Facebook.

"Наши авиаторы передают всем привет из солнечного боевого дня", – говорится в подписи к видео.

На ярких кадрах видно, как боевые украинские вертолеты вылетают на боевое задание. Они направляются на восток в теплых лучах ласкового весеннего солнца.

Напомним, ранее воины 3-й ОШБр показали окопное сражение с "вагнеровцами" под Бахмутом. Наемники это сражение проиграли.

Также сообщалось, что под Авдеевкой воин ВСУ показал навыки боевого искусства на чучеле Путина. Даже от кровавого диктатора есть польза, если использовать его изображение в качестве боксерской груши.