Украинские бойцы получили от 'Стального фронта' дроны, 'Валькирии' и бронированные авто

Бойцы пограничной службы получили набор техники, которая поможет эффективно уничтожать врага: 20 БПЛА "Валькирия" для дальней разведки, 40 дронов Mavic 3 – для разведки и корректировки артиллерии, еще 100 дронов специального назначения и 3 бронированных буса, чтобы быстро передвигаться по передовой и перевозить комплексы. Общая стоимость техники – 16 миллионов гривен. Ее передала бойцам компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

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"Если коротко, то благодаря "Стальному фронту Ахметова" мы получили автомобили, которые позволяют мобильным группам применять эти типы беспилотных комплексов - "Валькирии", "Мавик 3". Они совместно могут осуществлять доразведку, корректировку и другие военные задачи", - объясняет представитель администрации Государственной пограничной службы, старший лейтенант Дмитрий Петренко.

По его словам, экипажи, которые будут работать с комплексами, уже готовятся, поэтому совсем скоро благодаря переданной технике противники будут получать все большее впоражений. В компании Метинвест обещают, что передадут еще больше таких БПЛА.

"Валькирия" – это комплекс для обнаружения врага, мавик – это глаза. Мы получаем от военных очень положительные отзывы. Поэтому сейчас мы будем закупать для армии еще одну крупную партию беспилотников", – рассказывает руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Он также уточнил, что компания привезла бойцам уже около 30 бронированных автомобилей – прежде всего закупаемые в Европе инкассаторские бусы разного класса: такие авто нужны бойцам и для эвакуации, и для того, чтобы заезжать на ноль для выполнения боевых задач.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.