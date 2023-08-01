Украинские бойцы получили от 'Стального фронта' квадроциклы и дроны

Украинские бойцы на передовой получили два мощных квадроцикла и очередную партию из восьми дронов. Передала технику компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Видео дня

Об этом сообщают на сайте "Метинвест".

Один из квадроциклов, в комплекте с прицепом, отправился к пехотинцам, защищающим Запорожский край. Здесь он будет выполнять множество боевых задач.

"Такая техника очень ценится своей высокой мобильностью - она незаметна, с легкостью преодолевает препятствия на пути. Поэтому мы пытались как можно быстрее отреагировать на запрос военных и предоставить необходимую технику. Уверен, что это поможет нашим бойцам еще быстрее и эффективнее одерживать победу", - отметил операционный. директор Метинвеста Александр Мироненко.

"Квадроциклы очень мобильны и быстры. Благодаря им мы можем оставаться незаметными, проходить бездорожье. Но главное – что они точно спасут не одну жизнь, ведь кроме других задач, их часто будут использовать для эвакуации бойцов, в том числе и раненых. Искренне благодарны компании Метинвест за предоставленную помощь", – говорит военнослужащий на псевдо "Инженер".

Еще одного такого "зверя" передали морским пехотинцам, воюющим на границе Запорожской и Донецкой областей. Квадроцикл, уверяют военные, легко преодолеет путь к передовым позициям.

Помимо квадроцикла, морские пехотинцы получили от компании Метинвест партию дронов. Передали коптеры и другим подразделениям защитников Донецкой области. В этот раз восемь современных Mavic`ов будут помогать выражать и поражать враждебные позиции и отслеживать перемещение оккупантов.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.