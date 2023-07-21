Украинские бойцы получили от 'Стального фронта' скорые, бусы и пикапы на сумму 8,5 млн грн

Украинские военнослужащие получили очередную партию техники: в бригаду быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии отправились 3 автомобиля скорой помощи, 9 мультивенов, эвакуатор и три пикапа. Общая рыночная стоимость транспортных средств – 8,5 млн. грн. Технику бойцам передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Видео дня

"Все эти автомобили пойдут на фронт. Медицинские авто - нашим боевым медикам, которые будут проводить эвакуации и спасать раненых. Микроавтобусы у нас будут использоваться по назначению - перевозить грузы и боеприпасы, обеспечение на фронт к ребятам на позиции. Эвакуатор мы тоже будем использовать по назначению - потому что, к сожалению, наша техника. пригодится для этого", - говорит офицер бригады "Рубеж", капитан Сторожук Павел.

Он подчеркнул: на фронте техника - это расходный материал, а жизнь бойца – бесценна, и если ценой даже 10 авто можно спасти жизнь одного воина, она того стоит.

"Сейчас интенсивность боевых действий увеличивается, соответственно, к сожалению, увеличивается и количество раненых. Поэтому медицинские автомобили сейчас очень актуальны. Так же как и любой транспорт, который мы можем использовать на линии фонта", - пояснил Сторожук.

Эвакуатор является особым транспортным средством, переданным Метинвестом военным, что позволит военным вывозить авто для ремонта. В Метинвесте знают, что автомобили нужны постоянно и уже в ближайшем будущем планируют новую передачу техники бойцам.

"Мы подсчитывали, что "Стальной фронт передал уже около 450 автомобилей, более 100 быстрых, и мы не останавливаемся. Поэтому ближайшие поставки – это будут снова быстрые, микроавтобусы, и, конечно, джипы", – говорит руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Как известно, за время полномасштабной войны Группа Метинвест передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА разных модификаций. Такое количество переданных дронов делает Метинвест крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках "Стального Фронта" компания направила на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, что помогает останавливать агрессора.

Напомним, "Стальной фронт" - это милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова, направленная на помощь защитникам Украины.