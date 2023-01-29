Украинские бойцы успешно сорвали подготовку россиян к наступлению: видео уничтожения танка

Украинские военнослужащие продолжают сокращать численность живой силы и техники путинской армии. Очередной танк террористов был уничтожен на Запорожском направлении.

Видео дня

Благодаря успешной отработке воины ВСУ сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий. Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Танк российской оккупационной армии уничтожили благодаря совместной работе аэроразведки Запорожской отдельной бригады территориальной обороны и артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Защитники страны сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий.

"Аэроразведка бригады во взаимодействии с побратимами из отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола успешно сорвала подготовку врага к ведению наступательных действий, уничтожив вражеский танк. Вместе к победе! Слава Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне на фронте бойцы ВСУ "демилитаризовали" вражеские базы и позиции противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ккраинские воины во время боев 28 января уничтожили 650 оккупантов из РФ. На 340-й день войны российская армия поредела уже на 126 160 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины эффектно уничтожили склад российских оккупантов именно тогда, когда туда подвозили снаряды. От детонации боеприпасов в воздух взлетел даже автомобиль, транспортировавший груз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!