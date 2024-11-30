Украинские дронщики отразили мощную российскую атаку на Харьковском направлении: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российские оккупационные войска достигли ограниченных успехов на Торецком и Покровском направлениях, а также в некоторых районах в направлении Сватово – Кременная. В то же время, украинские военные демонстрируют эффективное сопротивление.

Видео дня

В частности, операторы дронов ВСУ отразили масштабную атаку российских войск на Харьковском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали штурмовые действия вблизи Глубокого (к северу от Харькова), Волчанская (к северо-востоку от Харькова) и Тихого (к востоку от Волчанска), однако не достигли подтвержденных результатов.

Ранее в ISW отмечали рост количества российских трансграничных атак в направлении Казачьей Лопани в течение последней недели.

В то же время украинские операторы дронов сообщили об успешном отражении усиленной российской механизированной атаки с участием трех боевых машин пехоты на гусеничном ходу и одного танка на Харьковском направлении в неустановленную дату.

Украинские дроны также активно контролируют воздушное пространство на севере Харьковской области. Благодаря этому ВСУ оттеснили российские силы от Харькова на международную границу с Россией, значительно ограничили использование российской бронетехники и заставили врага переходить на пешие атаки в северных районах области.

Украинский чиновник подтвердил, что небольшая группа российских военных недавно переправилась на правый берег реки Оскол на Купянском направлении.

Заместитель командира украинского подразделения беспилотников, действующий в этом районе, отметил, что российская пехота совершила переправу на западный берег, и сейчас украинские силы работают над ее уничтожением.

Российские войска также недавно продвинулись к западу от Сватового и к северо-западу от Кременной. Геолокационные материалы, опубликованные 29 ноября, демонстрируют продвижение российских подразделений к ветрозащитной полосе к западу от Вишневого и восточной окраины Тернов.

По информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжают штурмовые действия вблизи Часового Яра, а также на юг в районах Ступочек и Белой Горы, однако их попытки продвинуться вперед остаются безрезультатными.

Кроме того, украинские источники 26 ноября опубликовали геолокационные кадры, на которых зафиксирована неудачная механизированная атака российского взвода на украинские позиции севернее Часового Яра, которая произошла ориентировочно 24 ноября.

Российские войска недавно достигли определенного продвижения в районе Торецка. Геолокационные материалы, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют об их продвижении на юге города.

Майор Анастасия Бобовникова, пресс-секретарь Луганской группы украинских войск, сообщила, что ситуация в Торецке остается сложной из-за интенсивных авиационных и артиллерийских ударов российских войск, а также активных городских боев на близком расстоянии. Она также отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий российские войска уменьшили количество авиаударов, но активно используют беспилотники и проводят наземные штурмы, привлекая недостаточно подготовленных и оснащенных контрактников.

Кроме того, российские силы недавно продвинулись к югу от Покровска. Геолокационные данные, опубликованные 28 ноября, подтверждают их проникновение в центр Желтого.

Обновленные кадры, опубликованные 29 ноября, демонстрируют дальнейшее продвижение российских военных в лесистой местности к северо-востоку от Желтого.

Продвижение российских войск в центр Желтого указывает на вероятный захват Пустынки (юго-восточнее Желтого), поскольку российским силам пришлось бы пройти через этот населенный пункт, чтобы добраться до Желтого.

Геолокационные снимки, опубликованные 28 ноября, показывают, что российские войска также продвинулись к югу от Лисовки (к северо-востоку от Желтого и юго-восточнее Покровска). Сергей Добряк, городской голова Покровска, сообщил, что российские войска находятся всего в шести километрах от окрестностей города.

Тем временем украинские силы недавно заняли новые позиции северо-восточнее Угледара, и геолокационные кадры 28 ноября свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск на северо-западной окраине Елизаветовки.

Российские войска недавно захватили Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки), и снимки, опубликованные 29 ноября, подтверждают, что бойцы 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты подняли российский флаг над центральной частью Раздольного.

По словам представителя украинской бригады, действующей на границе Донецкой и Запорожской областей, основные цели российских сил в этом районе – перекрыть украинские логистические маршруты между Великой Новоселкой и Кураховым и захватить самую Великую Новоселку. Он отметил, что ситуация для украинских войск сложнее восточнее Великой Новоселки, где российские войска недавно продвинулись, но погодные условия усложнили использование беспилотников, и теперь россияне больше полагаются на пехоту для продвижения.

Офицер другой украинской бригады в этом районе также сообщил, что русские войска используют бронетехнику, мотоциклы, вездеходы и воздушную поддержку для наступления на это направление.

27-29 ноября русские войска продолжили наступление на западной части Запорожской области, но без подтвержденного продвижения. Оккупационный чиновник Владимир Рогов заявил, что россияне захватили 15 км к югу от Малой Токмачки и вошли в Белогорье, но ISW не подтвердило эти данные.

Позиционные бои также продолжались на днепровском направлении в восточной Херсонской области без изменений на фронте.

Ранее сообщалось, что Российские войска продолжают интенсивные штурмы по всей линии фронта, особенно упорные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. За последние сутки только на этих участках было зафиксировано 76 атак со стороны врага. Всего за сутки произошло 157 боевых столкновений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!