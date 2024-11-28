Враг пытался прорвать украинскую оборону под прикрытием авиаударов: в течение суток произошло 157 боевых столкновений - Генштаб

Российские войска продолжают активные штурмы по всей линии фронта, в частности, самые горячие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. За прошедшие сутки только на этих участках зафиксировано 76 атак врага.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 28 ноября. Всего за сутки произошло 157 боевых столкновений.

Противник нанес 21 авиаудар, сбросил 39 управляемых авиабомб и совершил почти 4800 обстрелов, в том числе 154 из РСЗО, а также использовал 1672 дрона-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Ивановка, Торское, Васюковка, Никифоровка, Марково, Торецк, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Большая Новоселка, Новоселка, Ступочки, Долгая Балка и Миньковка.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины совершили два удара по местам сосредоточения личного состава и техники противника.

На Харьковском направлении, в районах Волчанска и Тихого, за минувшие сутки прошли пять штурмов позиций украинских защитников.

На Купянском направлении оккупанты совершили 17 атак, которые Силы обороны отражали вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении зафиксированы четыре атаки, сосредоточенные в районах Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении враг провел одну атаку вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано шесть атак неподалеку от Торецка. Агрессор активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши войска отразили 37 вражеских наступлений в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении зафиксировано 39 атак, основные усилия враг сосредоточил вблизи Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки.

На Времевском направлении при поддержке авиации враг провел 18 штурмов украинских позиций вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские войска совершили шесть атак, но получили мощный отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг обстреливает украинские населенные пункты с территории РФ, используя артиллерию и авиацию.

В Курской области украинские воины за сутки отразили 18 атак противника, нанося значительные потери его живой силе и технике, в то же время активно разрушая наступательный потенциал врага в тылу.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ увеличила темп наступления на многих участках фронта. За последнюю неделю путинские войска захватили почти 235 кв. километров. Такой показатель является недельным рекордом для 2024 г. и самым масштабным продвижением россиян с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области оккупанты армии РФ имеют определенные продвижения, но Силы обороны Украины прилагают все усилия для сдерживания врага. Вдоль линии столкновения не осталось ни одного уцелевшего населенного пункта, ведь оккупанты уничтожают почти все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!