Российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года – Reuters

Российская оккупационная армия увеличила темп наступления на многих участках фронта. За последнюю неделю путинские войска захватили почти 235 кв. километров.

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Такой показатель пявляется недельным рекордом для 2024 года и самым масштабным продвижением россиян с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Reuters.

Линия фронта протяженностью более 1000 км оставалась в основном статичной в течение двух лет. Однако за последнее время агрессор существенно увеличил активность, что привело к захвату сотен квадратных километров украинской территории.

В течение ноября 2024 российские войска заняли 600 кв. километров. Наиболее активные боевые действия продолжаются в Донецкой области. Также оккупанты пытаются продавливать украинскую оборону в Запорожской и Харьковской областях.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен заявил, что в ноябре российские войска взяли под контроль территорию площадью около 667 кв. км. сославшись на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские достижения россиян.

Основной удар российского наступления пришелся на Донецкую область, где захватчики продвигались к городам Покровск и Курахово. По словам аналитиков, Россия все больше окружала территорию, а затем обстреливала украинские силы артиллерией и управляемыми авиабомбами.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжили наступление на украинские позиции на Курщине. Кремлевские пропагандисты писали об успехах армии РФ возле ряда населенных пунктов региона, однако подтверждений этих заявлений нет.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается взять под огневой контроль логистические пути. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе города Курахово Донецкой области.

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