ISW: армия РФ продолжает безуспешные попытки наступления в Курской области

Российские войска 26 ноября продолжили наступление на украинские позиции на Курщине. Российские "военкоры" писали об успехах армии РФ возле ряда населенных пунктов региона, однако подтверждений этих заявлений нет.

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Тем временем в сети появилось видео отражения украинскими воинами механизированной атаки россиян вблизи Зеленого Шляха в Кореневском районе. О ситуации на Курщине рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Россия 26 ноября продолжила многочисленные, но, похоже, безрезультатные атаки на Курщине. Российские "военкоры" накануне бодро рапортовали о якобы продвижении войск РФ в районе Новоивановки и Дарьино (юго-восточнее Коренево), Камышевки (к северу от Суджи) и Кремяного (восточнее Коренево), так же они утверждали, что украинские силы контратакуют в этом районе.

Впрочем, аналитики ISW не нашли подтверждений заявленных российских достижений.

Зато они обратили внимание на зафиксировавшие геолокационные кадры от 26 ноября, зафиксировавшие, как одна из украинских бригад отражает недавнюю российскую механизированную атаку уменьшенным взводом в составе по меньшей мере двух машин к югу от Зеленого Шляха (юго-восточнее Коренево).

26 ноября российские войска продолжили наступление на главном украинском выступе в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Все заявленные боестолкновения происходили в рамках главного украинского выступления на Курщине, тогда как о столкновениях в Глушковском районе этого региона не сообщали ни российские, ни украинские источники.

В ISW напомнили, что вблизи Погребков к северо-западу от Суджи украинским силам противостоят подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ, дислоцирующейся во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее в ISW подсчитали, сколько времени понадобится России, чтобы захватить всю Донецкую область при сохранении нынешнего темпа наступления. Аналитики признали, что осенью продвижение войск РФ несколько ускорилось по сравнению с тем, как продвигались россияне с 2023 года. Однако с темпами оккупации украинских земель в начале полномасштабного вторжения текущую скорость не сравнить.