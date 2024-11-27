Постепенное продвижение: в ISW подсчитали, сколько времени понадобится России, чтобы захватить всю Донецкую область при нынешнем темпе наступления

Россия не отказалась от намерений оккупировать больше украинских территорий, из-за чего исключает возможность пойти на компромисс и начать реальные переговоры. Среди приоритетов – полная оккупация Донетчины, более трети которой контролирует Украина.

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Российским войскам необходимо оккупировать около 8 тыс. кв км в Донецкой области, на что, при нынешних темпах продвижения, у них уйдет не менее года. Такой прогноз сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские чиновники регулярно сигнализируют о сохранении у Кремля стремления захватить как можно больше украинской территории, из-за чего РФ не желает идти на компромиссы или вступать в реальные переговоры – независимо от того, кто мог бы быть в них посредником.

Накануне соответствующими заявлениями разродился директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выдавший, что Россия "открыта к переговорам" и при этом "категорически отвергает любую заморозку" линии фронта или создание демилитаризованной зоны.

Москва, по словам Нарышкина, требует "устранения причин", которые "побуждали" Россию начать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Российский топ-чиновник фактически выдал за "единственный способ обеспечить мир" полную капитуляцию Украины, о которой мечтает Кремль.

"Кремль неоднократно требовал от Украины отказаться от территорий четырех украинских областей, которые Кремль незаконно аннексировал и которые российские войска сейчас не оккупировали. ISW также недавно спрогнозировал, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к границе юго-восточной части Днепропетровской области — в частности, не в одну из четырех незаконно аннексированных областей — в поддержку давней цели России захватить всю Донецкую область", – отметили в ISW.

Впрочем, если российским войскам это и удастся, то довольно нескоро. Несмотря на то, что россияне осенью 2024 года продвигаются вперед значительно быстрее, чем им удавалось это делать в 2023-м или большую часть этого года, западные СМИ, сравнивающие текущие достижения РФ с первыми неделями полномасштабной войны, совершают большую ошибку в характеристике постепенного и тактического характера последних успехов России.

Начиная с 1 ноября и до почти конца месяца, по оценкам ISW, российские войска оккупировали 574 квадратных километра. То есть средняя скорость их продвижения составляет около 22 кв км в день.

В марте 2022 года, с которым сравнивают текущие успехи РФ на Западе, за день захватчики оккупировали в среднем 1265 кв км, что является несоразмерной с нынешними достижениями цифрой.

И в оценках процентного соотношения оккупированной и подконтрольной Киеву территории западные СМИ ошибаются. Аналитики утверждают, что сообщение Reuters от 26 ноября о том, что российские силы "контролируют" 80 процентов Донецкой и Луганской областей – вводит в заблуждение.

По оценкам ISW, россиянам удалось оккупировать около 99% территории Луганской области. Донетчину же они захватили примерно на 66%. В этом регионе дела у российских войск на протяжении всей войны продвигаются хуже, чем в Луганской области. И впереди еще тысячи квадратных километров, которые оккупантам необходимо захватить, чтобы потешить российского диктатора Владимира Путина.

"Недавно ISW оценило, что российским войскам все еще нужно захватить более 8000 квадратных километров территории, чтобы достичь цели, которую Кремль определил для захвата территории Донецкой области. Российские войска захватят остальную часть Донецкой области примерно через год, если российские войска продолжат недавнее относительно быстрее продвижение — что не гарантировано", – говорится в материале ISW.

Аналитики отмечают, что россияне пытаются обходить украинские опорные пункты. А тот факт, что под контролем Киева остаются несколько хорошо защищенных городов в Донецкой области, очень усложнит россиянам выполнение приказа Путина. Те же Славянск и Краматорск оккупационным войскам вряд ли удастся оккупировать так быстро, как они продвигались в полях между селами в Покровском районе.

"ISW продолжает оценивать, что российские силы не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя, чтобы глубоко проникнуть на украинские позиции, как это было видно в первые месяцы полномасштабного вторжения. В то же время российские войска использовали обнаруженные уязвимые места в украинской обороне для постепенного продвижения", – отметили аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что продвижение России на западе Донетчины не означает автоматического краха украинского фронта. Сейчас оккупанты приближаются к охвату Великой Новоселки. Они близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны, которые обеспечивают остальную западную часть Донетчины и проходят в восточную часть Днепропетровской и Запорожской областей.

Продвижение оккупантов на этом участке может стать значимым в оперативном плане, если их командование надлежащим образом использует свои тактические успехи, но эта способность российских военных руководителей вызывает сомнения.