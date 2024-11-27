'Уничтожено почти все до основания, враг имеет продвижение': в ОВА рассказали о ситуации на Донетчине

На Донетчине оккупанты армии РФ имеют определенные продвижения, но Силы обороны Украины прилагают все усилия для сдерживания врага. Вдоль линии столкновения не осталось ни одного населенного пункта.

Видео дня

Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. По его словам, за минувшие сутки российские военные обстреляли Донетчину 2500 раз.

Вследствие этих ударов ранения получили три человека, сказал руководитель ОВА.

Оккупанты уничтожают почти все:

"Вдоль линии фронта ни одного населенного пункта и ни одного объекта критической инфраструктуры, объектов частной коммунальной собственности, уничтожено почти все дотла. К сожалению, есть определенные продвижения, но наши Силы обороны делают все возможное и невозможное, чтобы оккупанта сдержать", – рассказал Филашкин.

Руководитель Донбасса добавил, что в области сейчас работают все органы власти на месте, и полиция, и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Работаем, эвакуируем людей и помогаем нашим людям", – сказал он.

По данным ОВА, в прифронтовом Мирнограде остается 3 тыс. человек, во Часовом Яру – 300, в Торецке – около 600-620 и в Курахово – около 600-650 человек.

Ввезти гуманитарную помощь туда почти невозможно, поскольку враг обстреливает все подъездные пути.

Силы обороны эвакуируют людей, однако это единичные случаи.

"Все люди, которые имели желание, из этих городов выехали", – рассказал руководитель ОВА.

В то же время военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что в скором времени могут начаться бои за Покровск, однако сейчас подготовка Сил обороны гораздо качественнее, чем раньше.

"К большому сожалению, все к тому (боям за Покровск. – Ред.) идет. Я очень надеюсь, что то, что я вижу собственными глазами, и надеюсь, что есть вещи, которых я не вижу, позволят удерживать и Покровск, и другие населенные пункты как можно дольше", – сказал военный.

Защитник добавил, что военнослужащие и их командование провели серьезную работу по ошибкам в обороне.

"То, что вижу вокруг Мирнограда и Покровска, подготовка обороны в разы качественнее, чем это было раньше", – сказал Евгений Иевлев.

В частности, строительство фортификаций в основном взяла на себя президентская вертикаль власти. Этим занимаются военные администрации.

"То, что было еще год назад, и то, что сейчас, – это совершенно разные по качеству работы. Здесь не нужно совмещать в один комплекс пехотные достачи или недостачи и построение фортификаций. К сожалению, все знают, что пехоты не много, даже есть определенный дефицит", – добавил Иевлев.

По его словам, чем качественнее и больше оборонительных сооружений, тем проще в случае дефицита пехоты сдерживать врага.

"То ли во вручную вырытом блиндаже в посадке держать врага, то ли в подготовленных рубежах, где полно и бетона, и леса, и глубоко зарыты и на правильных рубежах уже относительно опыта. Поэтому откровенно скажу, что в этом плане имею положительные ожидания, что все же удастся удерживать врага на подступах к Покровску, Мирнограду и всем остальным городам и каждому квадратному метру Украины", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в Reuters отметили, что армия страны-агрессора РФ увеличила темп наступления в Украине и за неделю захватила почти 235 кв. км. Это недельный рекорд для 2024 года и масштабный прорыв врага с начала полномасштабной войны, констатировали в агентстве.