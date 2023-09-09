Украинские дроны-камикадзе 'наведались' в избирательный штаб окупантов на Запорожье – источники

Украинский дрон-камикадзе ударил по избирательному штабу российских оккупантов. В этом помещении враг хранил бюллетни и документацию.

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Два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов в Запорожской области. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители сообщили, что ударные БПЛА ударили по так называемому штабу во время псевдовыборов, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях. Дроны посетили "избирательный" штаб захватчиков в селе Скельки Васильевского района.

Это помещение оккупанты использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов. Взрыв и пожар российским оккупантам устроила СБУ.

После взрывов оккупанты занервничали – окружили близлежащие улицы и начали проверять людей. Также враг поднял в воздух свои беспилотники. Правоохранители подчеркнули, что это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборантам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики проводят на временно захваченных войсками России территориях постоянную работу. В частности, они обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность по фейковым "выборам", которые россияне незаконно устроили в украинских городах.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пообещали наказать Россию за проведение фейковых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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