Украинские дроны-камикадзе снова атаковали "избирательный участок" оккупантов на Запорожье: видео операции СБУ
Украинские дроны устроили "бавовну" на одном из "избирательных участков" на временно оккупированном Запорожье. Взрывы раздались в Благовещенке, в помещении, куда захватчики свозили заполненные "бюллетени" со всей Благовещенской ОТГ.
В результате операции Службы безопасности Украины "бюллетени" были повреждены, а сам "участок" прекратил работу. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в СБУ.
По данным наших источников в спецслужбе, во время незаконных псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени.
Наши источники утверждают, что эту "бавовну" оккупантам устроила СБУ.
Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" изо всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка).
После трех утренних прилетов атакованный избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены.
Информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.
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