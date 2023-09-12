'Поздравили оккупантов с праздником': в ГУР взяли на себя ответственность за взрыв в 'паспортном столе' оккупированного Энергодара. Видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины взяли на себя ответственность за взрыв в "паспортном столе" временно оккупированного Энергодара. Это удалось сделать благодаря местным партизанам.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. "В Энергодаре местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО Украины поздравили оккупантов с "праздником", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные партизаны и спецназовцы помогли оккупантам отметить "день подразделений по миграции системы МВД РФ".

"Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи.

Кроме того, практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи российских оккупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания.

Также "подарок" получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

В настоящее время уточняется количество раненых и погибших захватчиков. Мирное население в результате взрывов не пострадало.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, в временно находящемся под оккупацией Энергодаре Запорожской области зафиксирован взрыв. Он прозвучал в офисе, который использовался захватчиками для оформления документов, связанных с выборами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых выборов на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые выборы на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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