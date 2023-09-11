В оккупированном Энергодаре раздался взрыв в 'паспортном столе': что известно. Фото

В понедельник, 11 сентября, в Энергодаре Запорожской области, который временно находится под оккупацией, зафиксирован взрыв. Он прозвучал в офисе, который использовался захватчиками для оформления документов, связанных с так называемыми выборами.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Он также опубликовал фото с места взрыва (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Теперь прилетело и в "паспортный стол" Энергодара. Раш*сты празднуют так, что даже не успевают рассказывать о "метком певео", – написал Федоров.

Мэр Мелитополя также опубликовал фото с места взрыва.

Он не уточнил, есть ли раненые или ликвидированные оккупанты в результате взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых выборов на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые выборы на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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