В оккупированном Энергодаре раздался взрыв в "паспортном столе": что известно. Фото
В понедельник, 11 сентября, в Энергодаре Запорожской области, который временно находится под оккупацией, зафиксирован взрыв. Он прозвучал в офисе, который использовался захватчиками для оформления документов, связанных с так называемыми выборами.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Он также опубликовал фото с места взрыва (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Теперь прилетело и в "паспортный стол" Энергодара. Раш*сты празднуют так, что даже не успевают рассказывать о "метком певео", – написал Федоров.
Мэр Мелитополя также опубликовал фото с места взрыва.
Он не уточнил, есть ли раненые или ликвидированные оккупанты в результате взрыва.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых выборов на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.
– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые выборы на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!