Украинские дроны уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя, – OSINT-аналитики

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму понесли существенные потери в авиации. В результате ударов украинских беспилотников было уничтожено два вертолета.

Техника была уничтожена 30 августа на территории аэродрома в Симферополе. Об этом сообщают OSINT-аналитики AviVector.

Подробности операции

Расследователи сообщили, что 30 августа около 9:30 утра по киевскому временил российские мониторинговые ресурсы зафиксировали перемещение беспилотников в сторону аэропорта Симферополя. Позже в сети появились кадры пожара в районе военного объекта.

По предварительным данным, полученным в результате сравнения снимков, сделанных 30 августа в 9:02 утра, и 22 августа в 9:07, в районе места расположения вертолётов Ми-8 и Ми-24 зафиксировали пожар.

Что предшествовало

На протяжении лета 2025 года в Крыму регулярно происходили взрывы, о которых сообщали местные жители, СМИ и Telegram-каналы. Под удары попадали как военные, так и инфраструктурные объекты. В начале июля спутники NASA зафиксировали пожар на аэродроме "Кировское", где после взрывов произошла детонация боекомплекта. Другие атаки были направлены на системы ПВО и радиолокационные станции.

В середине августа сообщалось о взрывах в районе Судака, Керчи, Джанкоя и Гвардейского, где были зафиксированы попадания по военным объектам. Оккупационные власти и российские пропагандисты, как правило, заявляли о работе ПВО и отсутствии серьезных повреждений, однако в ряде случаев очевидцы публиковали фото и видео, свидетельствующие о пожарах и разрушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 30 августа на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Захватчики пожаловались, что полуостров атаковали украинские БПЛА. По предварительным данным, дроны ударили по территории аэродрома "Гвардейское".

