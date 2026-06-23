Украинские дроны усилили огневой контроль над трассой Донецк–Мариуполь. Видео

Украинские военные усилили контроль над одной из ключевых логистических артерий российских оккупантов — трассой Донецк–Мариуполь. Благодаря активной работе дронов под удары регулярно попадает техника и транспорт противника.

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Это существенно затрудняет снабжение российских подразделений на фронте. Соответствующие кадры показал Мариупольский городской совет.

Удар по логистике оккупантов

Операторы беспилотников 3-й бригады "Спартан" активно работают на участке трассы Донецк–Мариуполь. Именно эта дорога является важным маршрутом для перемещения техники, боеприпасов и личного состава российских войск.

По данным военных, дроны систематически выявляют и уничтожают как военную технику, так и грузовики, обеспечивающие оккупационные силы.

Под ударами – техника и снабжение

Под огневой контроль попадают не только бронированные машины, но и логистический транспорт противника. Это означает, что российские подразделения теряют возможность стабильно получать боеприпасы, топливо и другие ресурсы.

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Фактически речь идет о системном "выбивании" тылового обеспечения, что напрямую влияет на боеспособность войск РФ.

Реакция со стороны РФ

Российские пропагандистские ресурсы уже жалуются на удары, которые, по их словам, наносятся даже в "глубоком тылу".

Усиление контроля над трассой Донецк–Мариуполь позволяет Силам обороны Украины существенно затруднять логистику противника. Сокращение поставок напрямую влияет на способность российских войск вести активные боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали проблемы оккупантов на Запорожском направлении фронта в Украине. По итогам последней недели боевых действий зафиксировано уничтожение живой силы, техники и укрытий противника.

Основную роль в огневом поражении играют артиллерийские подразделения, которые уничтожают укрытия и оборонительные позиции оккупантов.

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