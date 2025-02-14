Украинские FPV-дроны уничтожили вражеский "Урал" на Купянском направлении. Видео

Бойцы Сил обороны нанесли потери российской оккупационной армии в Харьковской области. Так, на Купянском направлении фронта украинские воины отминусовали у врага грузовик "Урал", комплекс антенн, грейдер и подорвали миномет.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица") в четверг, 13 февраля. Там также обнародовали кадры успешной работы защитников Украины по технике захватнических войск государства-агрессора.

Отмечается, что вражеская техника была поражена с помощью FPV-дрона. Работу успешно проделали пилоты группы Crazy Cats Третьей отдельной танковой Железной бригады.

"Бойцы танковой бригады успешно уничтожают вражескую технику. В этот раз на острие атаки — экипажи ударных дронов. Пилоты группы Crazy Cats лобовыми ударами FPV-дронов уничтожили во время движения вражеский "Урал", разбили комплекс антенн и подорвали миномет", – сообщили в ОСГВ.

После этого бойцы Государственной пограничной службы своими дронами-камикадзе уничтожили грейдер, задействованный для проведения инженерных работ, а также вражескую гаубицу Д-30.

Отмечается, что самый ценный трофей экипажа пилотов группы "Flint" – тщательно замаскированный танк, который тоже был уничтожен.

Как сообщал OBOZ.UA, группа российских оккупантов с белым флагом сдалась в плен украинскому дрону, который вывел их на позиции Сил обороны. Это произошло еще 12 февраля этого года, в Покровском направлении.

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