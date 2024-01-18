Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны РФ и 'снесли' семь серверов

Хакеры группировки Blackjack, предположительно связанные со Службой безопасности Украины, взломали одно из российских государственных предприятий, строящее военные объекты на всей территории РФ. Предварительно они похитили техническую документацию на 500 объектов министерства обороны оккупантов.

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Об этом OBOZ.UA сообщил осведомленный источник. По его словам, хакеры выгрузили более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".

Это информация об арсеналах вооружения, площадках зенитно-ракетных комплексов, штабах, казармах, в том числе расположенных на оккупированных территориях, и другой техническо-проектной документации.

"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", – пояснил источник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Хакеры из группы "Head Mare" взломали сервисную систему, которая обслуживала российскую железную дорогу (РЖД) и "Роснефть". Среди прочего были найдены пароли и официальные документы. В то же время хакеры уничтожили сотни терабайтов данных. Они также сорвали работу 390 виртуальных серверов и рабочих станций компании "Галактика ЭАМ", насчитывающей более 200 компаний, важнейшими из которых являются "Транснефть", "Ростех", "Роскосмос", "Газпром", ФСК ЭЭС, "Росатом" и "Уралвагонзавод".

– Хакеры KibOrg опубликовали полную клиентскую базу российского Альфа-Банка через три месяца после его взлома. Это персональные данные 38 млн клиентов банка.

– В России неизвестные взломали федеральный телеканал "Спас", связанный с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые российские пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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