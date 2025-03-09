Прекращение предоставления разведданных Украине. Иван Ступак объяснил угрозы и риски для украинских военных

На сегодняшний день нет официально подтвержденной информации о том, что США полностью прекратили обмен разведывательными данными с Украиной, а также о том, что доступ к Starlink может быть отменен. Если это действительно произойдет, у Украины будет несколько вариантов, чтобы решить проблему. Например, спутниковые снимки могут передавать европейские партнеры, а еще часть можно закупать у Китая. Европа также может помочь с альтернативными средствами вместо Starlink, хотя эта замена потребует времени.

Видео дня

Единственная вещь, которую наверняка не удастся заменить, – это программное обеспечение, или "софт", к определенным образцам вооружения, которые теоретически разработчики могут отключить дистанционно и превратить это оружие в "хлам". Но подобные действия, если они будут совершены, больно ударят по бизнес-имиджу США, прежде всего, как производителя и поставщика современного оружия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По неподтвержденной информации, в США приняли решение о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной. По сообщениям Daily Mail, США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. Насколько это серьезная ситуация? Ведь речь идет прежде всего о системах раннего предупреждения и защиты от российских ракет дальнего радиуса действия.

– Такое может быть. У меня было общение с британцами, и они также не знают, есть ли на самом деле такие ограничения или нет. Все это лишь на основании сплетен, неверифицированной информации. В основном эта информация поступает из западной прессы со ссылкой на американских должностных лиц или от каких-либо отдельных заявлений.

– Что в таком случае с ракетными атаками России на Украину? Становится ли наша страна более уязвимой к ним?

– Это предположение, пока мы этого точно не знаем. Но если нам действительно все это отрежут и раннее обнаружение будет невозможно... Это ведь не просто о перемещении людей на поле боя, это и о перехвате разговоров российских чиновников где-то в Кремле. Кто-то неосторожно хлопнул по телефону своим родным или близким, что собираются что-то делать – американцы могут это перехватить. Американская спутниковая группировка действительно очень большая. Европейцы пока не могут ее заменить. Я не знаю, сколько раз в день или в неделю они фотографируют конкретные участки и насколько интенсивно с нами делятся, но, судя по всему, Европа не может заменить такую разведку.

Конечно, в этом вопросе много политики, но хочу привести такой пример. Когда был конфликт между Пригожиным и российским минобороны, ему не давали развединформацию для того, чтобы он взял Бахмут. И что сделал Пригожин? Он обратился в китайские коммерческие компании и за деньги покупал спутниковые снимки города Бахмута.

Поэтому как вариант, если нет каких-либо больших политических обременений, теоретически Украина могла бы обратиться к китайским компаниям и провайдерам и на деньги от европейских партнеров покупать спутниковые снимки и замещать то, что мы получаем от американцев.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию более глобально. Страны, которые сейчас начали активно покупать американское оружие, существенно задумаются, нужно ли им оружие, которое можно в любой момент просто дистанционно выключить. Ты приобрел ее, потом поссорился с США, говорят: выключаем! – и все превращается в хлам.

– Таким образом, эта ситуация опасна и для самих США, и для их экономики?

– Да, конечно. Обратите внимание, как взлетели вверх акции немецкого Rheinmetall. Если я не ошибаюсь, еще три месяца назад котировки акций были на уровне 700 долларов, а сейчас более 1100 долларов.

Думаю, американцы очень сильно рискуют, когда играют с выключением своих союзников. Я даже больше скажу: Ближний Восток присматривается к ситуации очень тщательно. ОАЭ, Саудовская Аравия, которые до последнего времени были крупными союзниками США. Они также прекрасно понимают, что завтра им могут предъявить претензии к месторождениям нефти, которые ранее разрабатывались американскими компаниями, а сейчас принадлежат Saudi Aramco.

– Считаете ли вы, что Илон Маск может отключить Украине Starlink?

– К сожалению, есть такой большой риск. Он одиозный человек, он вхож в Белый дом. И даже несмотря на заявления Space Х, мол, "ребята, все окей, не переживайте, мы же договорились" – все равно могут выключить. Пусть не всю Украину, но территорию на линии разграничения. Просто вырубить без объяснений.

Есть расчеты, что у нас есть альтернатива, есть группа европейских спутников. Но в отличие от них, Starlink более распространен, много антенн удобно пользоваться. Их невозможно заменить быстро. Я не уверен, что на складах европейских компаний есть тысячи комплектов, которые можно было бы быстро поставить, чтобы заменить Starlink. В любом случае это требует времени – возможно, недель, возможно, месяцев.