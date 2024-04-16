Украинские инженеры разрабатывают подводную лодку, которая стреляет торпедами – СМИ

Украинские инженеры разрабатывают новую подлодку, способную запускать ракеты-торпеды. Работы по разработке проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах, субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.

Подлодка, которой разработчики дали название Kronos, может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку. Об этом пишет Kyivpost.

Издание отмечает: пока в Палате представителей Конгресса США продолжают блокировать выделение помощи для Украины, еще в феврале одобренное Сенатом, украинские инженеры разрабатывают подлодку, способную запускать ракеты-торпеды. Занимаются разработкой специалисты из зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании. Лодка, добавляет Kyivpost, уже прошла испытание для использования в военных целях, сообщала недавно компания-производитель.

На сайте компании Highland Systems, создавшей субмарину, опубликовано немало фото и видео лодки, а также ее характеристики.

Так, подлодка, словно попавшая в реальность из какого-то фантастического фильма, может перевозить пассажиров и полезную нагрузку – взрывчатку, способную двигаться на воде со скоростью до 80 км/ч, а под водой – до 50 км/ч. И при этом – практически беззвучно.

Да и футуристический гидродинамический дизайн имеет не только эстетическое предназначение: он обеспечивает "высокую производительность, исключительную эффективность и значительно снижает расход энергии во время погружения".

"Это гибридное судно, управляемое нашей высококвалифицированной командой проектирования, исследований и разработок, может комфортно вместить 10 пассажиров и подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций. Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает отличную стойкость. Это привносит совершенно новую концепцию в производство подлодок во всем мире", – утверждают разработчики.

Напомним, в 241-й бригаде ТРО показали работу 100-мм САУ "Оксана". Киевские терробороновцы использовали 100-мм советскую пушку КС-19, установленную на шасси Tatra. Несмотря на то, что в основе САУ "Оксана" лежит зенитка, артиллеристы используют ее для работы по наземным целям и успешно уничтожают ею оккупантов.