Украинские Ми-24 и Ми-8 успешно отработали по оккупантам: феерическое видео

Украинские пилоты наводят ужас на оккупантов. Виртуозная работа и сокрушительные удары украинской авиации наносят значительные потери российским оккупационным войскам.

Видео дня

Видео боевой работы пилотов украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 показали в Минобороны Украины. Феерические кадры создают впечатление, что украинские пилоты не подвластны даже законам физики.

"Работа украинских Ми-24 и Ми-8. Слава Украине! Вместе – к победе!" - указано в подписи к видео.

На ярких кадрах – боевая работа украинских пилотов. Ми-24 и Ми-8, управляемые настоящими виртуозами, летают на сверхнизких высотах и поднимаются высоко в небо, чтобы сбросить оттуда смерть для оккупантов.

Напомним, накануне авиация ВСУ ударила по 21 району сосредоточения врага. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов россиян.

Также сообщалось, что к утру 8 января потери армии РФ в Украине превысили 111 тыс. человек. Только за последние сутки ликвидированы 430 оккупантов.