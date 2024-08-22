Украинские морпехи показали взрывные попадания дрона STING Mad Max по оккупантам

Современные военные технологии должны быть максимально быстрыми для освоения – эта скорость часто решает превосходство на поле боя. Поэтому украинские производители из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика в разработке беспилотников руководствуются не только функциональностью, но и стремятся сделать дроны более простыми для управления. В случае со STING Mad Max эта комбинация успешна.

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На днях предприниматель разместил кадры работы экипажа ударных БПЛА подразделения "Курьеры Апостола Петра" 36-й отдельной бригады морпехов по местам расположения оккупантов. А только за шесть дней до этого пилоты впервые познакомились с бомбером.

Тогда производители организовали для подразделения обучение на собственном полигоне в тылу. Военным рассказали обо всех технических преимуществах и "фишках" ударного беспилотника. Особые режимы полета для упрощения работы оператора, две специальные программы, дополнительные комплектующие наземной станции и многие другие детали – в сжатые сроки пилотам "выгрузили" все необходимые данные для скорейшего использования бомбера в условиях реальной войны.

"Такая скорость укрощения STING Mad Max много говорит и о профессионализме пилотов, и о том, что нам действительно удалось разработать результативную модель, простую для овладения. А точные попадания и нанесение ущерба российским оккупантам по личному составу и технике – лучшая награда нашей команде за работу", - подчеркнул Юрий Голик.

Дрон STING Mad Max, как и другие модели в серии, имеет гарантированную защиту от электронных помех, создающих средства РЕБ. Недавно он претерпел значительные усовершенствования : его переоборудовали в новую прочную раму Gladiator, добавили несколько новых режимов полуавтоматического управления и улучшили оптические системы для повышения качества наблюдения за полетом и анализа отснятого материала.