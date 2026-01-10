Украинские морпехи потопили две вражеские лодки и 'минуснули' восемь оккупантов

Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и личный состав оккупантов. На этот раз под прицелом дронов наших морских пехотинцев оказались моторные лодки противника.

В результате ювелирной работы у врага минус две единицы плавсредств и восемь погибших военных. Видео опубликовали в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.

"Две вражеские лодки, преследование, попадание – минус восемь оккупантов", – говорится в сообщении.

Детали операции

Бойцы обнаружили и поразили лодку россиян во время ее движения по воде. После потери плавсредства вражеский десант добрался на другую лодку, которая тоже поражается FPV-дроном и потеряв управление влетает в камыш.

Однако на этом морпехи не остановились и продолжили ликвидацию противника, который пытался спрятаться в плавнях. В итоге восемь захватчиков отправились "на концерт к Кобзону".

Операция была осуществлена благодаря слаженной работе операторов БПЛА первого, второго и третьего батальонов 40 отдельной бригады береговой обороны.

Напомним, недавно операторам БПЛА 40-й отдельной бригады береговой обороны удалось обнаружить несколько укрытий оккупантов на Херсонщине. Вскоре к россиянам пришли украинские дроны и уничтожили их позиции.

Как писал OBOZ.UA, Военно-морские силы Украины успешно уничтожили российский склад боеприпасов в районе Кинбурнской косы. Операция проводилась совместно с подразделением Службы безопасности Украины. Ее результаты продемонстрировали в ярком видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!