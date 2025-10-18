ВМС эффектно уничтожили российский склад БК районе Кинбурнской косы и показали видео
Военно-морские силы Украины успешно уничтожили российский склад боеприпасов в районе Кинбурнской косы. Операция проводилась совместно с подразделением Службы безопасности Украины.
Ее результаты продемонстрировали в ярком видео. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Военно-Морские Сил ВС Украины.
"В районе Кинбурнской косы уничтожен склад БК российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Каждый точный удар по складу стал шагом к ослаблению ресурсной базы противника. Опубликованные кадры показывают детонацию боеприпасов и полное разрушение склада, что свидетельствует об эффективности операции.
Совместная работа морских подразделений и спецподразделения СБУ позволила поразить стратегически важный объект врага, который использовался для накопления боекомплекта. Командование ВМС подчеркнуло, что такое взаимодействие позволяет проводить удары с максимальной точностью и минимизировать риски для собственных сил.
"Каждый точный удар – шаг к победе!" – резюмировали в ВМС.
