ВМС эффектно уничтожили российский склад БК районе Кинбурнской косы и показали видео

Военно-морские силы Украины успешно уничтожили российский склад боеприпасов в районе Кинбурнской косы. Операция проводилась совместно с подразделением Службы безопасности Украины.

Ее результаты продемонстрировали в ярком видео. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Военно-Морские Сил ВС Украины.

"В районе Кинбурнской косы уничтожен склад БК российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Каждый точный удар по складу стал шагом к ослаблению ресурсной базы противника. Опубликованные кадры показывают детонацию боеприпасов и полное разрушение склада, что свидетельствует об эффективности операции.

Совместная работа морских подразделений и спецподразделения СБУ позволила поразить стратегически важный объект врага, который использовался для накопления боекомплекта. Командование ВМС подчеркнуло, что такое взаимодействие позволяет проводить удары с максимальной точностью и минимизировать риски для собственных сил.

"Каждый точный удар – шаг к победе!" – резюмировали в ВМС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил потери России за сентябрь и рассказал об эффекте от Deep Strike. По его словам, удары по тылу противника становятся все более ощутимыми как для армии, так и для экономики государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!