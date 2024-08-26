Украинские морские дроны нанесли России два ключевых удара в битве за Черное море – Time

Главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море являются беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти морские дроны повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby.

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Именно эти дроны нанесли России два ключевых удара в битве за Черное море. Об этом говорится в материале корреспондента TIME Саймона Шустера. Журналист показал, как попробовал управлять военно-морским дроном Magura на секретной военной базе в Украине.

Прототип Magura, отмечает Шустер, был создан весной 2022 года группой бывших чиновников, инженеров, руководителей корпораций и технологических инвесторов.

"Хотя в своем флоте Украина не имеет крупных военных кораблей, она использовала эти беспилотники, чтобы превзойти одну из величайших морских держав в мире. Произведенное по цене около 200 тысяч долларов за штуку, это оружие повредило или уничтожило около двух десятков российских военных кораблей – около трети Черноморского флота, включая большие десантные корабли и ракетоносцы стоимостью в миллиарды долларов", – пишет он.

Эти удары вынудили остальной российский флот отступить от украинских берегов, практически признав поражение в величайшем морском сражении, которое Европа видела со времен Второй мировой войны, утверждает Шустер.

Благодаря беспилотнику Magura, задуманному в киевском гараже, российский флот начал выглядеть бесполезным на критическом фронте войны. Как пишет автор, это понимает и российский диктатор Владимир Путин, который уволил командующего Черноморским флотом, когда усилились удары украинских беспилотников.

Одним из самых болезненных для россиян инцидентом была атака морских дронов на Крымский мост 17 июля 2023 года. Тогда взрывы нанесли серьезный ущерб не только линиям снабжения России, но и ее имиджу как военной мощи.

"Хотя Кремль не потянулся за своим ядерным арсеналом, он ответил серией ракетных ударов по портам Одессы и других украинских городов. Хуже того, в последующие дни возобновилась российская блокада Черного моря", – отмечается в статье.

Влияние на экономику Украины было разрушительным. Некоторое время страна пыталась обойти блокаду, переместив грузы в меньший порт на реке Дунай, но Россия ответила беспощадными бомбардировками этого порта, пытаясь перекрыть все пути украинским товарам на мировые рынки.

Тогда СБУ выпустила серию беспилотников под названием Sea Baby, которые могли нести гораздо больше взрывчатки, рассказал глава ведомства Василий Малюк. Президент Владимир Зеленский поставил задачу: положить конец доминированию Российской Федерации в водах Черного моря.

Для этого Украина решила нацелиться на стратегический российский порт Новороссийск, который помимо размещения некоторых из крупнейших военных кораблей России, служит центром экспорта нефти, жизненно важной основы российской военной экономики.

В итоге морской беспилотник в порту Новороссийска нанес удар огромному российскому десантному кораблю под названием "Оленегорский горняк", пробив дыру в его борту. Корабль был настолько сильно поврежден, что его пришлось отбуксировать обратно в порт.

Для остального флота Кремля атака доказала, что Украина может топить корабли вдали от зоны боевых действий, пишет Шустер.

"Россияне больше не правят Черным морем. Они вынуждены прятать свои корабли", – цитирует автор слова главы СБУ Малюка.

"Демонстрация силы не имела большого эффекта. Нападение Украины на Оленегорский горняк показало российскому флоту, что если он будет стрелять по гражданским судам в этих водах, украинцы могут сделать то же самое в районе Новороссийска. Для Зеленского и его команды это было прорывом. Они перехитрили захватчиков, имея в своем распоряжении всего лишь команду операторов беспилотников, небольшой флот катеров и готовность разоблачить блеф Путина. Крупнейшие морские державы мира приняли это к сведению", – говорится в статье.

Несмотря на свои гигантские размеры, российский флот "не смог сравниться с морскими инновациями Украины", заключило британское министерство обороны в оценке боевых действий.

После вывода из строя "Оленегорского горняка" остатки российского флота были отброшены на восток, спасаясь от постоянных украинских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска впервые применили дрон-ракету "Паляница" отечественного производства. В сети уже появились первые снимки, на которых якобы изображен этот дрон-ракета.

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