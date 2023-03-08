Украинские нацгвардейцы ночью уничтожили вражеский ''мопед'': в ОК ''Север'' показали фото

Защитники Украины в ночь на среду 8 марта уничтожили российский беспилотник. Дрон, запущенный оккупантами, пытался атаковать северные области Украины.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Оперативного командования "Север". Там также показали обломки вражеского БПЛА.

Как отмечается, дрон противника поразили воины Национальной гвардии Украины.

"Ночью военнослужащие НГУ, входящие в состав Сил Обороны Сиверщины, уничтожили вражеский "мопед", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на беспилотнике написано "Герань-2". Отметим, что обычно российские оккупанты наносят на дроны-камикадзе, закупленные у Ирана, маркировку "Герань-2".

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 7 марта защитники Украины отбилиболее 100 атак оккупационной армии России. Украинская авиация 7 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов.

Был сбит вражеский беспилотник "Орлан-10", поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы армии оккупантов, 3 склада ГСМ и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 марта российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Враг применил ударные дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

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