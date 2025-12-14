Украинские партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали важный логистический узел Черноморского флота в оккупированном Севастополе. В результате были зафиксированы координаты объектов, где хранятся ресурсы для снабжения российских войск на юге Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины.

"Наши агенты провели детальную разведку 758 Центра материально-технического обеспечения (в/ч 63876) Черноморского флота в Севастополе. Этот объект является критическим узлом, который отвечает за снабжение всей южной группировки оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Что известно

Партизанское движение смогло установить точные координаты командных сооружений и ключевых площадок хранения ресурсов. Там отметили, что центр играет важную роль в системе снабжения, от которой зависит способность оккупационных сил вести боевые действия на Херсонском и Запорожском направлениях.

Полученная информация позволит нанести прицельное поражение цепочкам снабжения и логистической инфраструктуре Черноморского флота.

В "Атеш" призвали военных и работников ЦМТО передавать информацию об объекте, за это обещают существенное вознаграждение.

Напомним, в оккупированном Крыму партизанское движение продолжает выявлять позиции российской армии, в частности, систем противовоздушной обороны. В Севастополе партизаны провели разведку вблизи территории 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702) и зафиксировали важные подробности о месте дислокации вражеских сил.

Как писал OBOZ.UA, за две недели украинские защитники из Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили восемь вражеских целей на временно оккупированном полуострове Крым. Среди них – самолет государства-агрессора Су-24.

