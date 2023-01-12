Украинские пограничники показали яркие кадры ликвидации ''вагнеровцев'' в районе Бахмута. Видео

На Бахмутском направлении пограничники уничтожили группу "вагнеровцев" с тяжелым вооружением. Российские наемники планировали захватить новые позиции.

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Об этом сообщил Telegram-канал Госпогранслужбы. Украинские военные дали достойный отпор врагу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ведомстве сообщили, что внезапным ударом во фланг враг уничтожен.

"На Бахмутском направлении аэроразведка ГНСУ обнаружила вагнеровцев с тяжелым вооружением. Те планировали захватить новые позиции. Однако наши бойцы действовали на опережение. Внезапным ударом во фланг российских наемников уничтожен", – говорится в сообщении.

"Вагнеровцы" сгорели вместе со своим планом", – добавили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бахмут на Донетчине находится под непрерывными обстрелами – город практически полностью разрушен. Российские войска уже несколько месяцев штурмуют город. Жуткие фото из разрушенного агрессором населенного пункта показали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.

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