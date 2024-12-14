Украинские пограничники тремя точными выстрелами сбили три 'шахеда' над Сумщиной: видео

В ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину дронами, в том числе под ударом оказалась Сумщина. В этом регионе украинские пограничники плечом к плечу с воинами из других составляющих Сил обороны отражали воздушную атаку РФ.

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Тремя точными выстрелами они сбили сразу три российских "Шахеда". Видео ночного боя показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники тремя точными выстрелами сбили три "Шахеда" в небе над Сумщиной", – отметили в ГПСУ.

Напомним, в ночь на 14 декабря Россия снова атаковала Украину дронами. Захватчики запустили по украинским городам и селам 132 беспилотника. Силы обороны уничтожили 58 "Шахедов", более 70 БПЛА были локационно потеряны, а два вернулись в Россию.

Вражеские средства воздушного нападения сбивали в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.