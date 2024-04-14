Украинские пограничники уничтожили полевой состав боекомплекта оккупантов на Купянском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают систематически ликвидировать не только личный состав оккупационных войск, но и их амуницию. В воскресенье, 14 апреля, бойцы Гвардии наступления "Помста" уничтожили полевой состав с боекомплектом вражеских войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Как отметил чиновник, боеприпасы были уничтожены сбросами с дронов

"Уничтожен полевой состав боекомплекта окупантов на Купянском направлении. Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают наносить врагу поражения сбросами с БПЛА", - отметил Лысогор в своем сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 172 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. Также бойцы обезвредили в боях не менее 890 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных сделок продолжают атаковать бронетехнику и личный состав врага. За сутки бойцы 8-го отдельного полка уничтожили два танка, машины и личный состав россиян.

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