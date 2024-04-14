ВСУ отминусовали за сутки 890 оккупантов и 34 артсистемы армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 172 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. Также бойцы обезвредили в боях по меньшей мере 890 российских захватчиков.

На сегодня общие потери врага в живой силе составляют 453 650 военнослужащих. Обновленные данные об этом 14 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины Сил обороны превратили в металлолом 34 артиллерийские системы (всего 11 552), 20 боевых бронированных машин (13 765), пять танков (7174), два средства ПВО (758) и одну РСЗО (1046) оккупантов.

В небе защитники сбили 34 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 9235) и одну крылатую ракету (2089).

А на земле бойцы обезвредили еще 63 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 459) и 12 – специальной техники (1905).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля пилоты Воздушных сил ВСУ успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" армии РФ во временно оккупированном Луганске. Взрывы прогремели в частности в районе машиностроительного завода.

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