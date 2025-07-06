Украинские пограничники уничтожили вражескую станцию РЭБ и внедорожник с оккупантами. Видео

Бойцы Сил обороны Украины снова нанесли удары по российским оккупационным войскам на Северо-Слобожанском направлении на фронте. Вследствие точных ударов с помощью БПЛА была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

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Кроме того, ударным дроном был атакован автомобиль с оккупантами. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 6 июля, опубликовав соответствующее видео поражения военной техники врага и его личного состава.

В ГПСУ отметили, что операцию провели пограничники-операторы БпЛА мобильного пограничного отряда "Стальная граница".

"Пограничники-операторы БпЛА "Стального кордона" уничтожили вражескую станцию РЭБ и внедорожник с личным составом на Северо-Слобожанском направлении", – рассказали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии установили новый рекорд по дальности точного поражения вражеской техники. Из САУ Zuzana 2 защитники уничтожили российскую 152-мм пушку с расстояния 25 км до цели.

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