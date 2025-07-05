Один из рекордов: украинские нацгвардейцы уничтожили пушку врага на расстоянии 25 км. Видео

Украинские нацгвардейцы установили новый рекорд по дальности точного поражения. Из САУ Zuzana 2 они уничтожили российскую 152- мм пушку.

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Расстояние до цели составило 25 км. Эпичные кадры боевой работы бойцов Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

"В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении. На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 км. Для нанесения удара было применено САУ Zuzana 2 с нашей Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это пока один из наших рекордов по дальности точного поражения", – отметил Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что это эффектное поражение стало результатом слаженного взаимодействия подразделений двух бригад.

Напомним, накануне, по данным Генштаба, ВСУ отминусовали 1050 оккупантов, 7 ББМ и более полусотни артсистем армии РФ.

А уже утром 5 июля ССО поразили российский аэродром "Борисоглебск". На вражеском аэродроме повреждены самолеты и склад с управляемыми авиабомбами. Раздавались ночью и утром взрывы и в других регионах РФ.

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