ВСУ отминусовали 1050 оккупантов, 7 ББМ и более полусотни артсистем армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 25 тыс. человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1050 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе к утру 5 июля достигли 1 025 260 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили два вражеских танка (всего ликвидировано 10 990 единиц), семь боевых бронированных машин (22 953), 56 артиллерийских систем (29 921).

Также были ликвидированы 306 БпЛА оперативно-тактического уровня (43 609),три крылатые ракеты (3 439) и 149 единиц автомобильной техники (54 148).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 428), средств ПВО (1 191), самолетов (420), вертолетов (340), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 925).

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько оккупантов ликвидировали ВСУ с начала года. Ранения или смерть на фронте за первое полугодие нашли около 230 тысяч россиян.

За этот же период было поражено 1 311 российских танков и 2 885 бронированных машин.

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