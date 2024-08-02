Украинские производители создали новый дрон в линейке STING

В Украине был создан новый военный дрон-разведчик STING Mini Max. Среди его особенностей удобные "фишки" управления, неуязвимость к средствам РЭБ и высокое качество съемки враждебных позиций.

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О разработке на своей странице в Facebook рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, который и сформировал команду инженеров, создавших нового разведчика.

"Коммуникуя с военными, мы знаем, какие дроны и для каких целей им нужны. Все наши модели – результат технологического поиска с поправками по запросу "пользователя". Маленький выносливый разведчик с бесперебойной связью именно такой, как нужно для надежного надзора за врагом", – рассказал Юрий Голик.

Базовые характеристики дрона позволяют ему летать в течение 40 минут на 18 км. Все время полета контролировать маршрут позволяет аналоговая курсовая камера, сигнал которой передается на альтернативной частоте. А вот качественный материал для более тщательного изучения предоставляет цифровая видеокамера, обладающая разрешением 4К. Всё время миссии она работает на запись. Если дрон летит на автопилоте, за функцией "полит миссией", запускать его можно вслепую, без камер – это позволит скрыть от россиян начальную точку маршрута разведчика.

Помимо режима своеобразного автопилота STING Mini Max может и зависать на определенной высоте и в определенной точке пространства. Эта полезная настройка позволяет пилоту не контролировать коптер ежесекундно, если ему нужно просто стабильное положение, хоть и в воздухе. Можно управлять разведчиком и вручную, пультом. В общем, Юрий Голик подметил, что простоту управления Mini Max пилоты сравнивают с распространенным на фронте Mavic.

Ключевая особенность Mini Max, как и ударных дронов, камикадзе и ретранслятора из беспилотной семьи STING, иммунитет против воздействия радиоэлектронной борьбы. Как и свои "собратья", разведчик с легкостью обходит "глушилки". Этому способствуют и защищенная связь, и автоматическая способность перенастраивать частоту, если враждебный РЭБ попытается прервать миссию.