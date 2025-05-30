Украинские разведчики и артиллеристы получили современные дроны Mavic3 Pro от компании 'АТБ'

Полномасштабное вторжение врага в Украину продолжается уже четвертый год подряд и стало настоящим испытанием для украинского народа и изнурительным марафоном для ответственного бизнеса. Несмотря на все сложности и колоссальные потери, поддержка наших защитников является приоритетом для АТБ.

Видео дня

С первого дня войны, перейдя на особый режим работы, лидер отечественного ритейла сделал это составляющей своей стратегии динамичного развития. Общая сумма благотворительной помощи от АТБ Вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям, спасателям, добровольческим формированиям, пострадавшему гражданскому населению и т.д. уже преодолела историческую отметку в 2 млрд гривен и продолжает стремительно увеличиваться.

Например, на днях представители АТБ передали 132-му отдельному разведывательному батальону ДШВ ВСУ и 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича 105 новеньких дронов Mavic3 Pro.

132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск ВСУ был сформирован за четыре года до полномасштабного вторжения. В течение войны он участвовал во многих операциях в Житомирской, Киевской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, а также в наступательной операции на Курщине. 132-й уничтожил значительное количество техники, захватил немало пленных и получил важные разведданные.

26-я артбригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича дает отпор врагу еще с 2014 года, эффективно внедряет современные типы вооружения, имеет почетные награды.

Итак, полученные от АТБ новенькие беспилотники помогут украинским защитникам стать еще более грозной силой, чтобы останавливать и уничтожать врага.

Интересно, что именно "Мавики" хорошо себя зарекомендовали в условиях современной войны, поскольку способны выполнять широкий перечень важных задач: от разведки, наблюдения, наведения до непосредственного нанесения ударов по технике, командным пунктам и силам врага.

Напомним, что во второй половине прошлого года штурмовой полк "Сафари", который в свое время стоял на обороне Киева и проводил зачистку печально известной Бучи, получил от АТБ десять современных грузовиков. Сумма благотворительной помощи, которую потратили на приобретение автотранспорта, тогда составила почти 10 млн грн. Зимой этого года экипажам 412-го полка беспилотных систем было передано семь многофункциональных пикапов.

В целом компания закупила и передала войску более тысячи современных БПЛА и не меньшее количество единиц автотехники различного назначения. И этот показатель постоянно увеличивается!